Телеканал «Культура» сократил более ста сотрудников© Телеканал «Россия-Культура»
Сегодня, 13 июня, главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков подтвердил информацию об увольнениях на канале и назвал точную цифру уволенных сотрудников – 114.
Сообщения о массовых сокращениях на «Культуре» появились в конце прошлой недели. В сегодняшнем интервью «Коммерсанту» Шумаков рассказал, что уволено 114 из 700 сотрудников канала. «Кроме того, часть сотрудников нам удалось устроить на другие места», — отметил он.
В качестве причины увольнений Шумаков назвал необходимость «освободиться от многих дублирующих функций» в связи с переходом «производства и вещания канала на качественно новый уровень вещания в формате HD» и переездом в новый офис на Шаболовке, где создается новый технический комплекс.
«Модернизация предполагает сокращение штата сотрудников», — пояснил главред «Культуры». По его словам, под сокращение попали «люди, которые в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям, которые сегодня предъявляются сотрудникам канала».
Шумаков подчеркнул, что в соответствии с трудовым законодательством для всех уволенных предусмотрены компенсации и выплаты.
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