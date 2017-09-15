Телеканал «Культура» сократил более ста сотрудников

Сегодня, 13 июня, главный редактор телеканала «Россия-Культура» Сергей Шумаков подтвердил информацию об увольнениях на канале и назвал точную цифру уволенных сотрудников – 114.

Сообщения о массовых сокращениях на «Культуре» появились в конце прошлой недели. В сегодняшнем интервью «Коммерсанту» Шумаков рассказал, что уволено 114 из 700 сотрудников канала. «Кроме того, часть сотрудников нам удалось устроить на другие места», — отметил он.

В качестве причины увольнений Шумаков назвал необходимость «освободиться от многих дублирующих функций» в связи с переходом «производства и вещания канала на качественно новый уровень вещания в формате HD» и переездом в новый офис на Шаболовке, где создается новый технический комплекс.

«Модернизация предполагает сокращение штата сотрудников», — пояснил главред «Культуры». По его словам, под сокращение попали «люди, которые в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям, которые сегодня предъявляются сотрудникам канала».

Шумаков подчеркнул, что в соответствии с трудовым законодательством для всех уволенных предусмотрены компенсации и выплаты.







