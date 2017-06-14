ЕС призвал освободить задержанных на акциях протеста в России 12 июня© Vindeanar / Twitter
12 июня внешнеполитическая служба ЕС выступила с заявлением, в котором призвала власти РФ немедленно освободить задержанных полицией участников акций протеста, которые в этот день прошли в десятках российских городов.
Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.
«Сегодняшнее задержание сотен мирных демонстрантов, применение против них насилия российскими властями в Москве, Петербурге и других городах по всей стране угрожают основополагающим свободам — свободе слова, свободе ассоциаций и свободе собраний в Российской Федерации», — говорится в заявлении.
ЕС призывает РФ соблюдать Конституцию РФ, в которой закреплены эти свободы, а также международные обязательства и незамедлительно отпустить на свободу людей, «намеревавшихся воспользоваться своими основополагающими правами».
По данным «ОВД-Инфо», в Москве полиция задержала 866 человек, в Петербурге, пишет «Фонтанка.ру», из 10 тысяч собравшихся на Марсовом поле было задержано 400. Более 160 человек задержали в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Туле, Калининграде и других городах, сообщает «Медиазона».
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