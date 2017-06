В Москву едут Foxygen

© Pop Farm

Этим летом в Москве впервые выступит американская инди-рок группа Foxygen.

Концерт состоится 24 августа в клубе Yotaspace.

Калифорнийцы Джонатан Радо ( и Сэм Фрэнс создали Foxygen в 2005 году, оба участника дуэта тогда еще учились в старших классах школы.

К 2011 году на их счету было четыре мини-альбома, один из которых попал в руки продюсеру Ричарду Свифту. После этого группа подписала контракт с лейблом Jagjaguwar Records, и в 2012 году выпустила первый студийный альбом «Take the Kids Off Broadway».

За ним последовала пластинка «We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic» (2013), сингл «No Destruction» с которого стал лучшим новым треком по версии Pitchfork.

В 2014 году во время тура в поддержку двойного альбома «...And Star Power» состав группы увеличился до пяти человек. В записи четвертого студийного альбома Foxygen «Hang» участвовали The Lemon Twigs, Стивен Дрозд из Flaming Lips и оркестр из 40 музыкантов.

Альбом вышел в январе 2017 года, перед этим группа выпустила синглы «Follow The Leader» и «On Lankershim».