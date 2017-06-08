В Москву едут Foxygen© Pop Farm
Этим летом в Москве впервые выступит американская инди-рок группа Foxygen.
Концерт состоится 24 августа в клубе Yotaspace.
Калифорнийцы Джонатан Радо ( и Сэм Фрэнс создали Foxygen в 2005 году, оба участника дуэта тогда еще учились в старших классах школы.
К 2011 году на их счету было четыре мини-альбома, один из которых попал в руки продюсеру Ричарду Свифту. После этого группа подписала контракт с лейблом Jagjaguwar Records, и в 2012 году выпустила первый студийный альбом «Take the Kids Off Broadway».
За ним последовала пластинка «We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic» (2013), сингл «No Destruction» с которого стал лучшим новым треком по версии Pitchfork.
В 2014 году во время тура в поддержку двойного альбома «...And Star Power» состав группы увеличился до пяти человек. В записи четвертого студийного альбома Foxygen «Hang» участвовали The Lemon Twigs, Стивен Дрозд из Flaming Lips и оркестр из 40 музыкантов.
Альбом вышел в январе 2017 года, перед этим группа выпустила синглы «Follow The Leader» и «On Lankershim».
новости
Вчера
18:36Роман Волобуев снял свое имя с титров «Блокбастера»
15:14Минкульт намерен избавить российский прокат от «киношлака»
13:45Итальянская группа Kill Your Boyfriend впервые выступит в России
12:59Opus Posth и «Студия Новой музыки» посвятят концерт Филипу Глассу
11:35Morcheeba и «Браво» примут участие в фестивале Bosco Fresh Fest
8 июня 2017
18:32«КАРО» покажет фильмы Кэмерона, Ноэ и Годара
17:31Стинг осенью выступит в Москве
16:54В Театре Покровского состоится премьера оперы Россини «Турок в Италии»Все новости