Роман Волобуев снял свое имя с титров «Блокбастера»

Кадр из фильма «Блокбастер» © Hype Film, Action Film

Режиссер и кинокритик Роман Волобуев, чей фильм «Блокбастер» участвует в основной конкурсной программе 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», отказался от авторства картины из-за «творческого и производственного конфликта» с ее продюсерами.

«У каждого фильма существует оболочка, существует идея, то, ради чего и как он делается. Эти две вещи должны жить, для меня то, что сделали в итоге ребята [продюсеры] с монтажом, пока в меру смешная, немножко прибранная [история]», — цитирует Волобуева ТАСС.

«Любой развод длится долго, вы уже не любите друг друга, но не можете расстаться. Очень трудно бросить проект, который ты делал год, из него полгода в ежедневном режиме круглосуточном, ты все надеешься, что что-то удастся изменить. — рассказал режиссер. — Какие-то губительные, на мой взгляд, для картины вещи, нам удалось отменить. Но в какой-то момент ты отступаешь назад, и понимаешь, что компромиссы компромиссами, но результат не тот».

Свое решение объявить об отказе от авторства уже на «Кинотавре» режиссер объяснил тем, что «убирать картину из программы было уже поздно», и выразил надежду на то, что «эта ситуация станет поводом для дискуссии внутри индустрии кино».

Главная героиня «Блокбастера» (ее роль исполнила Светлана Устивнова), пережив личный кризис, уезжает из Москвы. В дороге она случайно становится свидетельницей ограбления и попадает в заложники к девушке-грабителю (Анна Чиповская).

В российский прокат фильм выходит 13 июля.

28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 7 по 14 июня. Помимо «Блокбастера» в основном конкурсе совревнуются еще 13 фильмов, в том числе «Теснота» Кантемира Балагова, получившая приз FIPRESCI на Каннском фестивале.



