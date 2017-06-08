Минкульт намерен избавить российский прокат от «киношлака»

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По словам министра культуры Владимира Мединского, он совещается с прокатчиками о введении протекционистских мер с целью поддержать отечественное кино и избавить прокат РФ от «киношлака», т.е. некассовых фильмов.

Об этом Мединский рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», передает «Интерфакс».

«Мы уже в течение полугода проводим серию совещаний с разными участниками рынка — кинотеатрами, прокатчиками, кинопродюсерами — вот какую выбрать максимально справедливую протекционистскую меру, которая могла бы решить одновременно две задачи», — сообщил министр.

Во-первых, пояснил он, необходимо «увеличить количество денег на поддержку отечественного кино, справедливо собирая их, по большей части, желательно, с голливудского кино, а на самом деле, только с голливудского. <...> Потому что отечественным фильмам мы надеемся потом компенсировать эти потери».

Вторая задача, продолжил Мединский, — «как избавиться от того, что называется грубым словом кинопрокатчиков "киношлака" — некассового кино», из которого «так называемое фестивальное кино занимает очень небольшую долю, процентов десять, а все остальное, их там немного, порядка семи процентов от общего объема кинопроката».

В конце мая Минкульт объявил о намерении законодательно установить обязательные отчисления в Фонд кино в размере 5 млн рублей с каждого иностранного фильма при получении российского прокатного удостоверения.

Тогда Мединский говорил, что одна из задач его министерства состоит в том, чтобы «немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта».



