Итальянская группа Kill Your Boyfriend впервые выступит в России© IceCreamDisco
В конце июня в Москве и Петербурге пройдут первые российские гастроли итальянской рок-группы Kill Your Boyfriend.
Концерты состоятся в клубе «16 тонн» (23 июня, Москва) и Zoccollo 2.0 (24 июня, Петербург).
Группа Kill Your Boyfriend создали в 2011 году Маттео Скарпа и Антонио Анджели из города Тревизо. С тех пор они выпустили шесть мини-альбомов, а в 2015 году — полноформатный альбом «The King Is Dead». В 2016 году у группы также вышла 10-дюймовая пластинка-сплит, записанная совместно с венецианской группой New Candys.
Сейчас Kill Your Boyfriend активно гастролируют по Европе, из России итальянские музыканты отправятся в Таллин, Тарту, Ригу и Лиепаю.
Kill Your Boyfriend играют дарквейв и нойз. Как сообщают организаторы гастролей, концертное агентство IceCreamDisco, их музыка понравится «прежде всего любителям таких коллективов как Soviet Soviet, A Place To Bury Strangers, The Telescopes и прочих представителей современной мировой мрачной нойз и пост-панк сцены».
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