Стинг осенью выступит в Москве© David Wolff Patrick / Universal Music France
3 октября в московском спорткомплексе «Олимпийский» состоится концерт британского певца и композитора Стинга.
Первый за последние пять лет московский концерт Стинга входит в программу его мирового турне «57th & 9th», сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов гастролей, компанию Ildar Bakeev Entertainment.
В Москве Стинг исполнит песни группы The Police, такие как «Roxanne», «Next To You», «Every Breath You Take», свои сольные хиты — «Englishman In New York», «Fragile», «Russians», «Fields Of Gold» и «Desert Rose».
Кроме того, в «Олимпийском» прозвучат композиции с 12-го сольного студийного альбома Стинга «57th & 9th», вышедшего в ноябре 2016 года.
Вместе со Стингом на сцену выйдут гитарист Доминик Миллер, барабанщик Джош Фриз и гитарист Руфус Миллер, отметили в пресс-службе. Специальными гостями шоу станут сын Стинга, музыкант Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кордона, часто выступающий вместе с группой The Last Bandoleros.
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