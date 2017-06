Стинг осенью выступит в Москве

© David Wolff Patrick / Universal Music France

3 октября в московском спорткомплексе «Олимпийский» состоится концерт британского певца и композитора Стинга.

Первый за последние пять лет московский концерт Стинга входит в программу его мирового турне «57th & 9th», сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов гастролей, компанию Ildar Bakeev Entertainment.

В Москве Стинг исполнит песни группы The Police, такие как «Roxanne», «Next To You», «Every Breath You Take», свои сольные хиты — «Englishman In New York», «Fragile», «Russians», «Fields Of Gold» и «Desert Rose».

Кроме того, в «Олимпийском» прозвучат композиции с 12-го сольного студийного альбома Стинга «57th & 9th», вышедшего в ноябре 2016 года.

Вместе со Стингом на сцену выйдут гитарист Доминик Миллер, барабанщик Джош Фриз и гитарист Руфус Миллер, отметили в пресс-службе. Специальными гостями шоу станут сын Стинга, музыкант Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кордона, часто выступающий вместе с группой The Last Bandoleros.