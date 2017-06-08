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«КАРО» покажет фильмы Кэмерона, Ноэ и Годара

News_detailed_picture© КАРО

С 14 по 28 июня в московском кинотеатре «КАРО 8 Атриум» сеть кинотеатров «КАРО» и Московская школа кино в проекте «КАРО.Арт» представят мини-ретроспективу «Эстетика 3D», в которую войдут фильмы Джеймса Кэмерона, Гаспара Ноэ и Жан-Люка Годара.

В программе:

  • «Аватар» (Avatar, Великобритания-США, 2009)
    Режиссер: Джеймс Кэмерон
    В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг
  • «Любовь» (Love, Франция-Бельгия, 2015)
    Режиссер: Гаспар Ноэ
    В ролях: Аоми Муйок, Карл Глусман, Клара Кристин
  • «Прощай, речь 3D» (Adieu au Langage, Швейцария-Франция, 2014)
    Режиссер: Жан-Люк Годар
    В ролях: Элоиз Годе , Камель Абдели, Ришар Шевалье

О значении формата 3D в этих картинах расскажут киновед Всеволод Коршунов, сценарист, выпускница Московской школы кино Юлия Идлис, кинокритик Владимир Лященко и режиссер, куратор режиссерского факультета Московской школы кино Алексей Попогребский.

Расписание:

  • 14 июня — «Аватар»
    Эксперты: Владимир Лященко, Всеволод Коршунов
  • 21 июня — «Любовь»
    Эксперты: Владимир Лященко, Всеволод Коршунов
  • 28 июня — «Прощай, речь 3D»
    Эксперты: Алексей Попогребский, Всеволод Коршунов

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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