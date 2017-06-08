«КАРО» покажет фильмы Кэмерона, Ноэ и Годара© КАРО
С 14 по 28 июня в московском кинотеатре «КАРО 8 Атриум» сеть кинотеатров «КАРО» и Московская школа кино в проекте «КАРО.Арт» представят мини-ретроспективу «Эстетика 3D», в которую войдут фильмы Джеймса Кэмерона, Гаспара Ноэ и Жан-Люка Годара.
В программе:
- «Аватар» (Avatar, Великобритания-США, 2009)
Режиссер: Джеймс Кэмерон
В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг
- «Любовь» (Love, Франция-Бельгия, 2015)
Режиссер: Гаспар Ноэ
В ролях: Аоми Муйок, Карл Глусман, Клара Кристин
- «Прощай, речь 3D» (Adieu au Langage, Швейцария-Франция, 2014)
Режиссер: Жан-Люк Годар
В ролях: Элоиз Годе , Камель Абдели, Ришар Шевалье
О значении формата 3D в этих картинах расскажут киновед Всеволод Коршунов, сценарист, выпускница Московской школы кино Юлия Идлис, кинокритик Владимир Лященко и режиссер, куратор режиссерского факультета Московской школы кино Алексей Попогребский.
Расписание:
- 14 июня — «Аватар»
Эксперты: Владимир Лященко, Всеволод Коршунов
- 21 июня — «Любовь»
Эксперты: Владимир Лященко, Всеволод Коршунов
- 28 июня — «Прощай, речь 3D»
Эксперты: Алексей Попогребский, Всеволод Коршунов
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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