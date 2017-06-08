«КАРО» покажет фильмы Кэмерона, Ноэ и Годара

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С 14 по 28 июня в московском кинотеатре «КАРО 8 Атриум» сеть кинотеатров «КАРО» и Московская школа кино в проекте «КАРО.Арт» представят мини-ретроспективу «Эстетика 3D», в которую войдут фильмы Джеймса Кэмерона, Гаспара Ноэ и Жан-Люка Годара.

В программе:

«Аватар» (Avatar, Великобритания-США, 2009)

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг

Режиссер: Джеймс Кэмерон В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг «Любовь» (Love, Франция-Бельгия, 2015)

Режиссер: Гаспар Ноэ

В ролях: Аоми Муйок, Карл Глусман, Клара Кристин

Режиссер: Гаспар Ноэ В ролях: Аоми Муйок, Карл Глусман, Клара Кристин «Прощай, речь 3D» (Adieu au Langage, Швейцария-Франция, 2014)

Режиссер: Жан-Люк Годар

В ролях: Элоиз Годе , Камель Абдели, Ришар Шевалье

О значении формата 3D в этих картинах расскажут киновед Всеволод Коршунов, сценарист, выпускница Московской школы кино Юлия Идлис, кинокритик Владимир Лященко и режиссер, куратор режиссерского факультета Московской школы кино Алексей Попогребский.

Расписание:

14 июня — «Аватар»

Эксперты: Владимир Лященко, Всеволод Коршунов

Эксперты: Владимир Лященко, Всеволод Коршунов 21 июня — «Любовь»

Эксперты: Владимир Лященко, Всеволод Коршунов

Эксперты: Владимир Лященко, Всеволод Коршунов 28 июня — «Прощай, речь 3D»

Эксперты: Алексей Попогребский, Всеволод Коршунов

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.



