В Госдуму внесен законопроект о запрете анонимайзеров

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Госдума рассмотрит проект закона, которым вводится запрет обхода блокировок сайтов, запрещенных Роскомнадзором, при помощи таких средств, как анонимайзеры и VPN-сервисы.

Законопроект внесен депутатами Максимом Кудрявцевым («Единая Россия»), Николаем Рыжаковым («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ). сообщает «Интерфакс». Текст законопроекта размещен на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы отмечают, что «технологии направления трафика российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы, виртуальные частные сети легальны, существует широкий спектр возможностей их правомерного применения, однако данные технологии используются с целью получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на законном основании».

Новый закон, считают они, должен изменить ситуацию, когда «отсутствует законодательно установленный запрет использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам». Для этого вводится запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен».

Согласно законопроекту, владельцы информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ, информационных ресурсов и поисковых систем должны получить доступ к перечню сайтов, заблокированных Роскомнадзором, и, в соответствии с этим перечнем, обеспечить ограничение доступа к фигурирующим в нем сайтам.

При этом оператор поисковой системы, указано в документе, «обязан прекращать на территории РФ выдачу по запросам пользователей поисковой системы ссылок на информационные ресурсы, в том числе сайты и (или) страницы сайтов в сети "Интернет", включенные в указанный перечень». За выдачу ссылок на сайты, предлагающие способы обхода блокировок запрещенной информации, поисковые системы предполагается штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей.

В конце пояснительной записки говорится, что законопроект «предлагает отменить обнаруживающие свою неэффективность положения, регулирующие распространение блогерами общедоступной информации в сети "Интернет"».



