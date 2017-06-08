Фестиваль экстремально-экспериментальной музыки пройдет в Москве© Культурный центр ДОМ
14 и 15 июня в московском культурном центре «Дом» пройдет 16-й Международный фестиваль экстремально-экспериментальной музыки «Шум и ярость».
В фестивале примут участие артисты из России, Бельгии, Грузии, Нидерландов, Перу и Франции.
В первый день в «Доме» выступят Борис Шершенков, Константин Самоловов, Алексей Борисов, Катя Рекк и Павел Додонов, Никола Овчинников , Вова Терех и Кристоф Жибур.
В списке участников второго дня фестиваля Сергей Летов, Йонас ван ден Босше, Unfade, Иракли Санадирадзе и Chrimson Butterfly.
Фестиваль экстремально-экспериментальной музыки «Шум и ярость» проводится с 2000 года по инициативе основателя «Дома» Николая Дмитриева и московского музыканта Евгения Вороновского.
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