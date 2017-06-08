В «Русь сидящую» пришли с обыском

В «Русь сидящую» пришли с обыскомЭмблема движения «Русь сидящая»
Сегодня, 8 июня, сотрудники МВД проводят обыск в московском офисе правозащитного движения «Русь сидящая».
Об этом написала в фейсбуке исполнительный директор организации «Ольга Романова.
По словам координатора «Руси сидящей» Алексея Федярина, обыск проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, передает «Интерфакс».
«Причина неясная. Сотрудники организации не могут покинуть помещение», — сказал Федярин.
«Русь сидящая» — проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. «Мы собираем средства и помогаем тем, кто пострадал от российского правосудия, проводим правовой ликбез и профессиональную экспертизу уголовных дел», — сообщают участники проекта на его сайте.
P.S. Ольга Романова прокомментировала обыск в офисе движения «Русь сидящая». «Это была доследственная проверка. — приводит ее слова «Интерфакс». — Видимо, поступил сигнал о хищении бюджетных средств, которых у нас нет».
Романова добавила, что в обыске участвовали четверо сотрудников УБЭП, которые «забрали все, что хотели, какие-то финансовые документы».
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