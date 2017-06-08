В «Русь сидящую» пришли с обыском

Эмблема движения «Русь сидящая»

Сегодня, 8 июня, сотрудники МВД проводят обыск в московском офисе правозащитного движения «Русь сидящая».

Об этом написала в фейсбуке исполнительный директор организации «Ольга Романова.

По словам координатора «Руси сидящей» Алексея Федярина, обыск проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, передает «Интерфакс».

«Причина неясная. Сотрудники организации не могут покинуть помещение», — сказал Федярин.

«Русь сидящая» — проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. «Мы собираем средства и помогаем тем, кто пострадал от российского правосудия, проводим правовой ликбез и профессиональную экспертизу уголовных дел», — сообщают участники проекта на его сайте.

P.S. Ольга Романова прокомментировала обыск в офисе движения «Русь сидящая». «Это была доследственная проверка. — приводит ее слова «Интерфакс». — Видимо, поступил сигнал о хищении бюджетных средств, которых у нас нет».

Романова добавила, что в обыске участвовали четверо сотрудников УБЭП, которые «забрали все, что хотели, какие-то финансовые документы».



