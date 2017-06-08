Дерк Сауэр станет соучредителем The Moscow Times© The Moscow Times
В июле права на англоязычную московскую газету The Moscow Times будут переданы в европейский некоммерческий фонд, председателем которого станет основатель холдинга Independent Media Дерк Сауэр, в правление войдет нынешний владелец издания Демьян Кудрявцев.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Демьяна Кудрявцева, от него в фонде будет один директор, от Сауэра — два. Также Сауэр будет осуществлять операционное управление фондом.
Страна, где будет находиться фонд, пока не выбрана.
Фонд сможет выдавать лицензии в разных странах, продвижение The Moscow Times будет происходить по всему миру — в Европе, странах СНГ и Китае.
Газета The Moscow Times была основана Дерком Сауэром в 1992 году. Весной 2015 года Демьян Кудрявцев выкупил The Moscow Times вместе с газетой «Ведомости» и еще несколькими изданиями у медиагруппы Sanoma Independent Media.
Осенью 2015 года главным редактором The Moscow Times стал Михаил Фишман. С конца мая 2016 года газета выходит не только на английском, но и на китайском языке.
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