Объявлена программа Дальневосточного фестиваля

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Сорок спектаклей и концертов вошли в программу Второго Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский», который пройдет с 15 июля по 13 августа во Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Харбине, Пхёнчхане, Тонйоне и Саппоро.

Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра со ссылкой на художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева.

Фестиваль откроется на Приморской сцене Мариинского театра, где впервые будет показан балет Родиона Щедрина «Конек-Горбунок» в хореографии Алексея Ратманского. Также в балетной афише фестиваля премьера Приморской сцены сезона 2016/17 «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа с участием приглашенных солистов из Японии и солистов Мариинского театра, «Жизель» и «Лебединое озеро». В начале августа дважды покажет Гала-программу Национальный балет Китая.

В оперной программе «Летучий голландец» в постановке Иэна Джаджа, «Симон Бокканегра» в постановке Андреа Де Роза, «Царская невеста», «Очарованный странник», «Риголетто», «Макбет», «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро».

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 25 июля откроет серию выступлений на фестивале концертом «Стравинский во Владивостоке». В симфонической программе фестиваля примут участие Симфонический оркестр Приморской сцены, Камерный ансамбль Приморской сцены под управлением концертмейстера Мюнхенского филармонического оркестра Лоренца Настурика-Гершовичи, скрипачи Даниэль Лозакович (Швеция), Цзыюй Хэ (Китай), Клара-Джуми Кан (Корея) и Юй Чень Цзэнь (Тайвань), пианисты Нобуюки Цудзии (Япония) и Денис Мацуев (Россия) .

Помимо Приморской сцены концерты Дальневосточного фестиваля «Мариинский» пройдут в Приморской краевой филармонии, в Доме офицеров Тихоокеанского флота, во Всероссийском детском центре «Океан» под Владивостоком, в Уссурийске и Южно-Сахалинске.

В Харбине (Китай) состоится выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а балетная труппа и Симфонический оркестр Приморской сцены представят в Большом театре Харбина балет «Корсар» в постановке Эльдара Алиева. В Пхёнчхане (Южная Корея) состоится гала-концерт солистов Мариинского театра и будет представлена опера «Любовь к трем апельсинам» в исполнении солистов и хора Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и Симфонического оркестра Мариинского театра, который также выступит в Тонйоне (Южная Корея), а в Саппоро (Япония) Валерий Гергиев встанет за пульт Молодежного оркестра Тихоокеанского музыкального фестиваля.

Завершит фестиваль сценическая кантата «Кармина Бурана» Карла Орфа в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением немецкого дирижера Юстуса Франца.



