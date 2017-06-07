ГЦСИ проводит уличную выставку в Самаре© ГЦСИ
До 31 августа на остановках общественного транспорта Самары проходит выставка «Еда как социальная машина», организованная Средневолжским филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО.
Выставка проходит в рамках международной программы ГЦСИ «Улица как музей — музей как улица».
«На этот раз в фокусе внимания проекта — тема еды. — говорится в сообщении на сайте ГЦСИ. — Основные инновации распределения пищи (как и других ресурсов) последнего столетия лежат в поле механизации и рекламы. Фабрики по изготовлению еды и ее продвижению в масс-медиа слились воедино. Люди должны довериться рекламе, прежде чем узнают вкус. Наш проект сам работает на рекламных носителях, в этом его неожиданность и хорошая возможность диалога со зрителем, которому предлагается бесплатный продукт там, где традиционно идет продажа».
По итогам конкурса, который ГЦСИ проводил в марте, были отобраны двадцать работ художников из России и Европы.
Первые десять из них с 1 июня демонстрируются в Самаре на десяти остановках общественного транспорта:
- Сергей Катран (Россия) — «10 гневливых БАДов»
- Юрий Альберт (Россия) — «Согласны ли вы...»
- Герман Виноградов (Россия) — «E.T.-инопланетянин»
- Йоханна Карлин (Швеция) — «Взросление»
- Элен Cкавенстед (Швеция) — «Фрукты это конфеты»
- Наташа Стейнерт (Россия) — «Ловись, рыбка, большая и малая»
- Томас С. Чунг (Германия) — «... это не всегда было так вкусно»
- Александра Янченко (Россия) — «Леди пончик»
- Йинон Авиор (Израиль) — «Смотреть можно – трогать нельзя»
- Эдит Лайос (Германия) — «Жажда пустоты»
Суммарную ежедневную аудиторию проекта организаторы оценивают в 5 тысяч человек.
Выставка проводится при поддержке компании Russ Outdoor
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