Фильм «Зов космической эволюции» хотят запрерить за пропаганду свастики

Людмила Шапошникова на открытии выставки в Музее имени Н.К. Рериха. Москва, март 2014 года © Международный Центр Рерихов

Министерство культуры будет добиваться запрета на показ фильма «Зов космической эволюции» востоковеда Людмилы Шапошниковой (1926-2015), много лет руководившей Международным Центром Рерихов. В министерстве считают, что в фильме демонстрируется свастика в целях пропаганды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минкульта.

В августе 2016 года министерство отозвало выданное в 2013 году прокатное удостоверение на фильм «Зов космической эволюции», посвященный Николаю Константиновичу и Елене Ивановне Рерихам, из-за сцены «с демонстрацией нацистской символики (свастики)».

Арбитражный суд Москвы признал отзыв прокатного удостоверения законным, но 6 июня 2017 года апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, и теперь Минкульт намерен обжаловать решение Арбитражного суда.

«Министерство считает, что решение суда первой инстанции принято законно и обоснованно, поэтому в скором времени будет подана кассационная жалоба на недопустимость кому-либо использовать свастику в целях пропаганды», — говорится в заявлении Минкульта.

После отзыва прокатного удостоверения фильм не сможет демонстрироваться в кинотеатрах и распространяться на DVD.







