В Москву едет Игги Поп

В Москву едет Игги ПопИгги Поп на концерте в Альберт-холле. 13 мая 2016 года© Royal Albert Hall
19 октября в московском клубе Stadium выступит американский рок-музыкант Игги Поп.
Московский концерт сегодня, 6 июня, появился в гастрольном графике Игги Попа на его официальном сайте.
«Он может попасть в историю как патриарх панка и один из величайших провокаторов рок-н-ролла, однако наиболее разрушительным качеством Попа всегда была его способность очаровать всех и каждого. За вклад в развитие рок-альтернативы его называют "крестным отцом" (иногда "дедушкой") панк-рока и гранжа», — говорится в сообщении о концерте на сайте Stadium.
Билеты уже поступили в продажу по цене от 3 до 25 тысяч рублей.
«Выступления Iggy Pop часто проходят при полном солд-ауте, ... рекомендуем покупать билеты заранее», — предупреждает modernrock.ru.
новости
17:01Выставка «Московские дневники» откроется в ММОМА
16:18Курентзис и Селларс поставят оперу на Зальцбургском фестивале
14:48В Москве пройдет выставка «Хроники затерянных земель»
13:19В пользу единых учебников по истории и литературе высказались три четверти россиян
12:46«Арт-Овраг» соберет более 10 000 участников
11:30«Артдокфест» откроет онлайн-архив документалистики
9:24Встреча с Андреем Звягинцевым пройдет в ЦДЛ
Вчера
18:26В Риге завершился фестиваль «Поэзия без границ»Все новости