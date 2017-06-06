В Москву едет Игги Поп

Игги Поп на концерте в Альберт-холле. 13 мая 2016 года © Royal Albert Hall

19 октября в московском клубе Stadium выступит американский рок-музыкант Игги Поп.

Московский концерт сегодня, 6 июня, появился в гастрольном графике Игги Попа на его официальном сайте.

«Он может попасть в историю как патриарх панка и один из величайших провокаторов рок-н-ролла, однако наиболее разрушительным качеством Попа всегда была его способность очаровать всех и каждого. За вклад в развитие рок-альтернативы его называют "крестным отцом" (иногда "дедушкой") панк-рока и гранжа», — говорится в сообщении о концерте на сайте Stadium.

Билеты уже поступили в продажу по цене от 3 до 25 тысяч рублей.

«Выступления Iggy Pop часто проходят при полном солд-ауте, ... рекомендуем покупать билеты заранее», — предупреждает modernrock.ru.



















