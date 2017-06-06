Выставка «Московские дневники» откроется в ММОМА

Инсталляция «Московские дневники» (фрагмент) © MoAA

С 27 июля по 19 августа в Московском музее современного искусства (ММОМА) Фонд V-A-C представит выставку «Московские дневники» Центра экспериментальной музеологии (Москва) и Музея американского искусства (Берлин).

Выставка исследует предпосылки и развитие эстетических дебатов XX и XXI веков на примере вымышленных и исторических пересечений идей, людей и событий.

Отправной точкой выставки стали две поездки в Москву конца 1920-х: философа Вальтера Беньямина в 1926 году и первого директора нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA) Альфреда Барра в 1928 году.

В Москве Барр познакомился с работами Казимира Малевича, который к этому времени уже удостоился персональной выставки в Третьяковской галерее (1927). Куратором выставки был Алексей Федоров-Давыдов — молодой специалист, сторонник марксисткой социологии искусства и разработчик «Комплексной марксисткой экспозиции».

Вальтер Беньямин, в свою очередь, хотел увидеть чудо, воплощенное в молодом пролетарском государстве. Его впечатления об увиденном были неоднозначны: с одной стороны, клопы в отелях, разруха, суета, с другой — такие важнейшие для нового свободного искусства фигуры, как Сергей Третьяков, который стал прототипом художника для знаменитого эссе Беньямина «Автор как производитель».

Одна из частей «Московских дневников» включает фрагменты выставки Альфреда Барра «Кубизм и абстрактное искусство», прошедшей в МoМА в 1936 году и сделавшей Малевича и других русских авангардистов неотъемлемой частью истории модернизма.

Другая посвящена возможной встрече Барра и Беньямина в доме Госстраха на Бронной в комнате Сергея Третьякова и экспозиционным опытам Федорова-Давыдова.

К открытию выставки приурочено издание русского перевода книги «Вальтер Беньямин. Новые сочинения».

Проект входит в экспериментальную программу «Карт-бланш», в рамках которой ММОМА приглашает дружественные художественные институции реализовать собственные кураторские инициативы



