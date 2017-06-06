Курентзис и Селларс поставят оперу на Зальцбургском фестивале

© Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.

9 июня на концерте в Перми оркестр и хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят оперу Моцарта «Милосердие Тита». В июле и августе ее сценическая версия будет представлена на Зальцбургском фестивале, где режиссером-постановщиком выступит Питер Селларс.

«Я думаю, тема "Милосердия Тита" — самая важная в творчестве Моцарта. — говорит режиссер. — Каждая его опера заканчивается примирением, которое каким-то образом позволяет собрать части мира, который пребывает в состоянии войны. Через всю эту ненависть, предательство и боль ты видишь, как люди прощают друг друга и пытаются начать всё заново».

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, MusicAeterna первым из российских коллективов примет участие в центральной постановке Зальцбургского фестиваля.

С 27 июля по 19 августа в Зальцбурге состоятся семь представлений «Милосердия Тита», на первые пять все билеты уже распроданы.

Перед этим опера прозвучит в концертном исполнении на сцене Пермского театра оперы и балета с участием солистов Пермской оперы и тенора Сергея Година, приглашенного из Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского.



