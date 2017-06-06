В Москве пройдет выставка «Хроники затерянных земель»

8 июня в галерее Нади Брыкиной в центре Москвы откроется выставка «Хроники затерянных земель», посвященная повседневной жизни за пределами мегаполисов.

Организаторы выставки — проект «Заповедник» Фонда «Общественное мнение» и Brick Design Hotel.

В экспозицию войдут фотографии из исследовательских экспедиций проекта «Заповедник» в три региона — Архангельскую область (фотограф Антон Карлинер), Краснодарский край (фотографы Александра Карелина и Наталья Покровская) и Костромскую область (фотограф Александра Карелина), а также живопись Марлена Шпиндлера (1931–2003).

Кроме того, в программе выставки:

14 июня в 20:00 — Лекция социолога Григория Юдина «Сообщество в малом городе: инструкция по сборке и пересборке»;

— Лекция социолога «Сообщество в малом городе: инструкция по сборке и пересборке»; 16 июня в 20:00 — Показ и обсуждение фильма «Атлантида Русского Севера» ;

— Показ и обсуждение фильма ; 20 июня в 20:00 — Лекция культуролога Артема Рондарева о музыке из регионов, незаслуженно обделенной вниманием;

— Лекция культуролога о музыке из регионов, незаслуженно обделенной вниманием; 22 июня в 20:00 — Читка пьесы Саши Денисовой о работницах вятского музея «Женщины капитана Грина»;

— Читка пьесы о работницах вятского музея «Женщины капитана Грина»; 24 июня в 20:00 — «История о моем городе» . Писатели, журналисты и художники рассказывают о местах, в которых родились;

— . Писатели, журналисты и художники рассказывают о местах, в которых родились; 27 июня в 20:00 — Лекция политолога Сергея Медведева «Пространство, собственность и власть: что мешает присвоению и осмыслению российского пространства?».

Выставка «Хроники затерянных земель» продлится до 27 июня, вход на все события свободный. Галерея Нади Брыкиной открыта с 13:00 до 21:00, адрес: Мясницкая ул., д. 24/7, стр. 2.



