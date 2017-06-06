«Артдокфест» откроет онлайн-архив документалистики© artdoc.media
1 сентября 2017 года начнет работу публичный онлайн-архив современного документального кино на русском языке, созданный международным фестивалем документального кино «Артдокфест».
Пока на сайте онлайн-синематеки artdoc.media открывается только главная страница, на которой можно подписаться на рассылку по электронной почте.
В сообщении на сайте говорится, что сейчас его коллекция уже насчитывает более 3000 фильмов из разных стран. «Мы хотим, чтобы эти фильмы были доступны всем желающим», — пишут создатели проекта.
После его запуска они планируют ежедневно проводить показы новых документальных фильмов в онлайн-кинотеатре и устраивать обсуждения с их авторами.
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