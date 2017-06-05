Встреча с Андреем Звягинцевым пройдет в ЦДЛ

19 июня в Центральном доме литераторов в Москве лекторий «Прямая речь» организует встречу с кинорежиссером Андреем Звягинцевым.

Картины Звягинцева неоднократно становились победителями и призерами главных мировых кинофестивалей: «Возвращение» (2003) выиграло пять призов Венецианского кинофестиваля, включая «Золотого льва», за роль в «Изгнании» (2007) был награжден в Каннах актер Константин Лавроненко, «Елена» (2011) получила спецприз каннской программы «Особый взгляд», «Левиафан» (2014) — премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и приз за лучший сценарий на Каннском фестивале.

1 июня вышел в российский прокат его пятый полнометражный фильм «Нелюбовь» — социальная драма об отчуждении между людьми и духовной пустоте, история о болезненном разводе супругов, жертвой которого оказывается их 12-летний сын.

На завершившемся 28 мая 70-м Международном Каннском кинофестивале «Нелюбовь» получила приз жюри.

На встрече в ЦДЛ 19 июня, сообщает сайт лектория «Прямая речь», речь пойдет «о фильме, о предыдущих работах автора, о том, что волнует и вдохновляет, чем живет режиссер сегодня».

Начало в 19:30, адрес ЦДЛ: ул. Б. Никитская, д. 53.



