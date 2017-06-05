Идет сбор средств на благотворительный детский театральный фестиваль© Антон Муравьёв / YouTube
В интернете проводится кампания по сбору средств на проведение благотворительного театрального фестиваля «Я не один» для детей и подростков из детских домов, приютов и кризисных центров Москвы, Московской области и других регионов.
Об этом сообщают организаторы фестиваля «Я не один» на странице кампании на сайте Boomstarter.ru.
В летнем театральном лагере в течение трех недель с детьми из пяти детских домов будут работать пять профессиональных режиссеров — играть, писать, и репетировать, вести мастер-классы и лекции — и совместно создадут пять спектаклей, которые осенью буду показаны на лучших театральных площадках Москвы.
Впервые фестиваль «Я не один» прошел в 2015 году. После этого был создан благотворительный фонд «Я не один», главная цель которого — помочь детям, оставшимся без попечения родителей, познакомиться с творческими профессиями, определиться с выбором будущей профессии или образования, получить равные возможности и условия при поступлении в творческие вузы.
Президент фонда — актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, в попечительский совет входят режиссер и сценарист Павел Чухрай, актер и педагог Игорь Золотовицкий, кинопродюсер Игорь Толстунов, актрисы Ольга Ломоносова, Мариам Сехон и Агриппина Стеклова.
В этом году организаторы собирают средства на второй фестиваль. Всего требуется собрать 1,7 млн рублей. До конца кампании осталось 25 дней.
новости
18:26В Риге завершился фестиваль «Поэзия без границ»
17:32Идет сбор средств на благотворительный детский театральный фестиваль
16:55Европейская киноакадемия наградила Александра Сокурова
15:48Представлена программа фестиваля «Зеркало»
14:53Лаборатория публичной истории проведет в Москве конференцию о прошлом и музеях
13:53В Петербурге впервые пройдут выставки «Винзавода»
12:35Вынесен приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы
10:45Премьера оперы Курляндского и Юхананова пройдет в Амстердаме
4 июня 2017
15:34«Нацбест» получила Анна КозловаВсе новости