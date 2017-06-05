Идет сбор средств на благотворительный детский театральный фестиваль

© Антон Муравьёв / YouTube

В интернете проводится кампания по сбору средств на проведение благотворительного театрального фестиваля «Я не один» для детей и подростков из детских домов, приютов и кризисных центров Москвы, Московской области и других регионов.

Об этом сообщают организаторы фестиваля «Я не один» на странице кампании на сайте Boomstarter.ru.

В летнем театральном лагере в течение трех недель с детьми из пяти детских домов будут работать пять профессиональных режиссеров — играть, писать, и репетировать, вести мастер-классы и лекции — и совместно создадут пять спектаклей, которые осенью буду показаны на лучших театральных площадках Москвы.

Впервые фестиваль «Я не один» прошел в 2015 году. После этого был создан благотворительный фонд «Я не один», главная цель которого — помочь детям, оставшимся без попечения родителей, познакомиться с творческими профессиями, определиться с выбором будущей профессии или образования, получить равные возможности и условия при поступлении в творческие вузы.

Президент фонда — актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, в попечительский совет входят режиссер и сценарист Павел Чухрай, актер и педагог Игорь Золотовицкий, кинопродюсер Игорь Толстунов, актрисы Ольга Ломоносова, Мариам Сехон и Агриппина Стеклова.

В этом году организаторы собирают средства на второй фестиваль. Всего требуется собрать 1,7 млн рублей. До конца кампании осталось 25 дней.



