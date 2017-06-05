Представлена программа фестиваля «Зеркало»

Сегодня, 5 июня, на пресс-конференции в Москве объявлена программа XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который в этом году отмечает 85-летие со дня рождения режиссера.

Фестиваль пройдет в Ивановcкой области с 13 по 18 июня. Как сообщает сайт фестиваля, на церемонии открытия специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство будет вручен Эдуарду Артемьеву, автору музыки к фильмам «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». В этом году на фестивале композитор представит картину «Сибириада», показ которой пройдет в рамках ретроспективы Андрея Кончаловского, приуроченной к его 80-летию.

Специальный приз за многолетнюю поддержку авторского кино и фестивального движения в России на открытии фестиваля получит получит Наина Иосифовна Ельцина. Специальный приз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского присужден актрисе Маргарите Тереховой.

Среди российских премьер основного конкурса «Зеркала» участники и призеры кинофестивалей в Сан-Себастьяне, Роттердаме, Берлине и Торонто. Россию в конкурсе будет представлять фильм Кантемира Балагова «Теснота», получившая на Каннском фестивале приз FIPRESCI.

В этом у жюри «Зеркала» будет самый молодой председатель за всю историю фестиваля — 38-летний режиссер Амат Эскаланте (Мексика), обладатель двух наград Каннского фестиваля и приза за лучшую режиссуру Венецианского фестиваля. Также в жюри вошли режиссер Янош Сас (Венгрия), актрисы Хадас Ярон (Израиль) и Елена Коренева (Россия) и режиссер и сценарист Жанна Исабаева (Казахстан).

В документальном конкурсе «Зеркало "Артдокфеста"» участвуют восемь фильмов, в том числе участники официальных программ фестивалей документального кино IDFA (Амстердам) и Visions du Réel (Нион).

На фестивале в третий раз будет работать жюри молодых кинокритиков «Голос». Одной из конкурсных картин будет присуждена одноименная премия, учрежденная членами правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Антоном Долиным и Константином Шавловским.

В этом году фестиваль впервые запускает параллельный конкурс Tarkovsky.online. Сбор заявок на конкурс будет открыт в июне, а через два месяца после окончания фестиваля «Зеркало» будут объявлены победители нового конкурса, жюри которого возглавит кинорежиссер Валерий Тодоровский.

Новому взгляду на творчество Андрея Тарковского посвящена V Международная научная конференция «Тарковский. Сны» (куратор — Антон Долин), которая в этом году впервые пройдет в Москве, в кинотеатре «Октябрь» — за день до открытия фестиваля.

На фестивале будет показана короткометражная программа «Коротко и ясно», в которую куратор Елена Слатина отобрала несколько фильмов, собравших огромную аудиторию в интернете.

После показа состоится круглый стол «Интернет как кинозал» с участием режиссеров короткометражных фильмов.

Кроме того, на фестивале будут представлены программа нового российского кино «Свои» со специальным показом фильма «Дама Пик» Павла Лунгина, программа анимации, программа видеоарта с ретроспективой группы «Синий суп», авторская поэтическая программа Веры Полозковой, показ лучших работ «Лаборатории видеопоэзии»

В программе «Тарковский. Контекст» будет показан фильм «Поэзия» Ли Чан Дона - один из любимых фильмов кинокритика Даниила Дондурея (1947–2017), главного редактора журнала «Искусство кино». Перед показом публике состоится презентация книги «Каннские хроники 2006–2016», составленная из триалогов Андрея Плахов, Льва Карахана и Даниила Дондурея, публиковавшихся в течение десяти лет на страницах «Искусства кино».

Также в программе «Тарковский. Контекст» будут показаны фильмы членов жюри Амата Эскаланте и Яноша Саса и отреставрированная копия фильма «Мальчик и девочка» режиссера Юлия Файта — однокурсника Тарковского, который учился с ним в мастерской Михаила Ромма.

Фильмом закрытия фестиваля станет «Манифесто» (Manifesto) немецкого художника Юлиана Розефельдта.



