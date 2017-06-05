Лаборатория публичной истории проведет в Москве конференцию о прошлом и музеях

«Схема агентурно-контрреволюционной сети, вскрытой КРО УНКВД ЛО в гор. Ленинграде с 15 октября по 1 декабря 1941 г. Всего организаций 51 общей численностью 148 чел.». Максим Шер, из проекта «Карта и территория» (2014) © Кристина Романова / Лаборатория публичной истории

С 15 по 17 июня в Образовательном центре Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдет конференция «Публичная история в России: музеи для прошлого или прошлое для музеев?», организованная Лабораторией публичной истории.

Программа конференции разбита на девять секций:

«Войны памяти» в музейном пространстве

Genius loci: краеведческие музеи и локальная идентичность

От первого лица: личные воспоминания в музее

Эмансипированный музей: преодоление маргинализированности социальных групп

Играя в прошлое: «немузейные» форматы в музее

Как представить источник? Экспонирование и образовательные программы в музейных проектах (круглый стол)

Потребляя прошлое: феномен «успешной выставки»

Современное искусство — сложная работа с прошлым?

Виртуальные баррикады: онлайн-музеи и доминирующие нарративы

В конференции примут участие исследователи из университетов России, Великобритании, Германии, Франции и США, публицисты, художники, кураторы, представители музеев Перми, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода, Томска, Вологодской области, Саратова, Петербурга и Москвы.

Перед началом конференции в Лектории Музея Москвы 14 июня состоится читка пьесы Михаила Калужского «Восстание» и беседа с автором.

Конференция проводится при поддержке Музея современного искусства «Гараж», Комитета гражданских инициатив, Фонда имени Фридриха Эберта, Департамента медиа НИУ ВШЭ



