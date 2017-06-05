Лаборатория публичной истории проведет в Москве конференцию о прошлом и музеях«Схема агентурно-контрреволюционной сети, вскрытой КРО УНКВД ЛО в гор. Ленинграде с 15 октября по 1 декабря 1941 г. Всего организаций 51 общей численностью 148 чел.». Максим Шер, из проекта «Карта и территория» (2014)© Кристина Романова / Лаборатория публичной истории
С 15 по 17 июня в Образовательном центре Музея современного искусства «Гараж» в Москве пройдет конференция «Публичная история в России: музеи для прошлого или прошлое для музеев?», организованная Лабораторией публичной истории.
Программа конференции разбита на девять секций:
- «Войны памяти» в музейном пространстве
- Genius loci: краеведческие музеи и локальная идентичность
- От первого лица: личные воспоминания в музее
- Эмансипированный музей: преодоление маргинализированности социальных групп
- Играя в прошлое: «немузейные» форматы в музее
- Как представить источник? Экспонирование и образовательные программы в музейных проектах (круглый стол)
- Потребляя прошлое: феномен «успешной выставки»
- Современное искусство — сложная работа с прошлым?
- Виртуальные баррикады: онлайн-музеи и доминирующие нарративы
В конференции примут участие исследователи из университетов России, Великобритании, Германии, Франции и США, публицисты, художники, кураторы, представители музеев Перми, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода, Томска, Вологодской области, Саратова, Петербурга и Москвы.
Перед началом конференции в Лектории Музея Москвы 14 июня состоится читка пьесы Михаила Калужского «Восстание» и беседа с автором.
Конференция проводится при поддержке Музея современного искусства «Гараж», Комитета гражданских инициатив, Фонда имени Фридриха Эберта, Департамента медиа НИУ ВШЭ
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