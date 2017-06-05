В Петербурге впервые пройдут выставки «Винзавода»

© ЦСИ «Винзавод»

8 июня Центральный выставочный зал «Манеж» в Петербурге двумя выставками Центра современного искусства «Винзавод» откроет свой новый проект «#Притяжение». Эти выставки станут первыми петербургскими проектами «Винзавода».

В ЦВЗ «Манеж» до 30 июня будут работать выставки «Ура... Скульптура!» и «Лучшие фотографии России — 2016».

Выставка «Ура... Скульптура!» (куратор — Анатолий Осмоловский) посвящена современному художественному процессу в области скульптуры. Помимо известных художников, на ней будут представлены скульптуры молодых авторов, работающих с различными материалами, от бронзы до бумаги.

Проект «Лучшие фотографии России — 2016» (руководитель — Лина Краснянская) объединяет фотографов-любителей и профессионалов, личные истории и общезначимые события, представленные в категориях «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль». Специальная тема 2016 года — «Займитесь счастьем».

Каждый проект серии выставочных проектов ЦВЗ «Манеж» под общим названием «#Притяжение» будет осуществлен в сотрудничестве «Манежа» с ведущими российскими и зарубежными культурными институциями.

Миссия проекта: познакомить аудиторию города с работами российских и международных художников, а также представить междисциплинарные кураторские проекты, осуществленные на выставочных площадках за пределами Петербурга.



