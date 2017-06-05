Вынесен приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы

Сегодня, 5 июня, в Мещанском районном суде Москвы был оглашен приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной. Суд признал ее виновной в распространении экстремистской литературы и приговорил к четырем годам условно.

Как сообщает телеканал «Дождь», год и семь месяцев, которые Шарина провела под домашним арестом, будут зачтены в срок наказания.

Ее адвокат Иван Павлов заявил «Интерфаксу», что обжалует приговор. «Это политическое дело. Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку», — прокомментировала сегодняшнее решение Мещанскоого суда Наталья Шарина.

Суд признал ее виновной в совершении действий, направленных на возбуждение национальной ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ), согласившись, таким образом, с версией следствия, согласно которой в 2011–2015 годах Шарина распространяла среди посетителей библиотеки книги, признанные экстремистскими, — в частности, произведения Дмитро Корчинского и Дмитрия Павлычко.

В то же время суд отказался удовлетворить иск нового руководства библиотеки, обвинившего бывшего директора в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, на Шарину завели дело по ст. 282 УК РФ и поместили ее под домашний арест.

В поддержку Шариной выступили члены Русского ПЕН-центра, выразившие возмущение «разгромом Библиотеки украинской литературы, организованным российскими силовыми органами под предлогом "борьбы с русофобией и разжиганием межнациональной розни"», правозащитный центр «Мемориал» признал Шарину политзаключенной,

В конце мая гособвинение попросило суд назначить Шариной наказание в виде пяти лет условно, а также на три года лишить ее права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.



