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The New Times перестанет выходить на бумаге

News_detailed_picture© Евгения Альбац / Facebook

Прекращается выпуск печатной версии еженедельного общественно-политического журнала The New Times.

Об этом сегодня, 4 июня, написала в своем фейсбуке главный редактор издания Евгения Альбац, опубликовав обложку последнего бумажного номера. В этом номере, сообщила она, можно будет прочитать о причинах закрытия печатной версии журнала.

В августе 2016 года печатать The New Times отказалась типография «Пушкинская площадь», с которой журнал сотрудничал восемь лет. В качестве причины было названо отсутствие технической возможности выпустить тираж.

В декабре с целью снижения издержек редакция The New Times решила прекратить розничную прожажу издания, после чего журнал распространялся только по подписке.











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