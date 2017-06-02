Продолжается цикл лекций и кинопоказов «Культура памяти»

Кадр из фильма «Аустерлиц» © austerlitz-film.ru

С 7 по 20 июня в Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону в цикле «Культура памяти» пройдут показы документальных фильмов и выступления историков, правозащитников, кинокритиков, исследователей темы Холокоста и культуры памяти.

В программе показы документальных фильмов «Аустерлиц» (2016) Сергея Лозницы и «Пермь-36. Отражение» (2016) Сергея Качкина.

Цикл открыли лекция Павла Поляна «Историомор и Холокост» в Еврейском музее и центре толерантности (Москва), встреча с тренером по гражданскому образованию Борисом Романовым в Красноярском государственном педагогическом университете имени В.П. Астафьева и в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и лекция Ильи Венявкина о проблемах культуры памяти, механизмах запоминания травмы в современном обществе в Музее истории ГУЛАГа (Москва).

Расписание:

7 июня — Международный Мемориал (Москва)

показ фильма «Аустерлиц»

7 июня — Театр «18+» (Ростов-на-Дону)

показ фильма «Аустерлиц»

лекция доктора филологических наук Ольги Джумайло (Ростов-на-Дону)

17 июня — Ельцин Центр (Екатеринбург)

показ фильма «Аустерлиц»

встреча с кинокритиком Антоном Долиным

20 июня — Сахаровский Центр (Москва)

показ фильма «Аустерлиц»

лекция Андрея Завадского (Лаборатория публичной истории)

Проект организован кинопрокатной компанией «Синедок» при генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова.



