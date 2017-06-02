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Продолжается цикл лекций и кинопоказов «Культура памяти»

News_detailed_pictureКадр из фильма «Аустерлиц»© austerlitz-film.ru

С 7 по 20 июня в Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону в цикле «Культура памяти» пройдут показы документальных фильмов и выступления историков, правозащитников, кинокритиков, исследователей темы Холокоста и культуры памяти.

В программе показы документальных фильмов «Аустерлиц» (2016) Сергея Лозницы и «Пермь-36. Отражение» (2016) Сергея Качкина.

Цикл открыли лекция Павла Поляна «Историомор и Холокост» в Еврейском музее и центре толерантности (Москва), встреча с тренером по гражданскому образованию Борисом Романовым в Красноярском государственном педагогическом университете имени В.П. Астафьева и в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и лекция Ильи Венявкина о проблемах культуры памяти, механизмах запоминания травмы в современном обществе в Музее истории ГУЛАГа (Москва).

Расписание:

  • 7 июня — Международный Мемориал (Москва)
    показ фильма «Аустерлиц»

  • 7 июня — Театр «18+» (Ростов-на-Дону)
    показ фильма «Аустерлиц»
    лекция доктора филологических наук Ольги Джумайло (Ростов-на-Дону)

  • 17 июня — Ельцин Центр (Екатеринбург)
    показ фильма «Аустерлиц»
    встреча с кинокритиком Антоном Долиным

  • 20 июня — Сахаровский Центр (Москва)
    показ фильма «Аустерлиц»
    лекция Андрея Завадского (Лаборатория публичной истории)

Проект организован кинопрокатной компанией «Синедок» при генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова.

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