Продолжается цикл лекций и кинопоказов «Культура памяти»Кадр из фильма «Аустерлиц»© austerlitz-film.ru
С 7 по 20 июня в Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону в цикле «Культура памяти» пройдут показы документальных фильмов и выступления историков, правозащитников, кинокритиков, исследователей темы Холокоста и культуры памяти.
В программе показы документальных фильмов «Аустерлиц» (2016) Сергея Лозницы и «Пермь-36. Отражение» (2016) Сергея Качкина.
Цикл открыли лекция Павла Поляна «Историомор и Холокост» в Еврейском музее и центре толерантности (Москва), встреча с тренером по гражданскому образованию Борисом Романовым в Красноярском государственном педагогическом университете имени В.П. Астафьева и в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и лекция Ильи Венявкина о проблемах культуры памяти, механизмах запоминания травмы в современном обществе в Музее истории ГУЛАГа (Москва).
Расписание:
7 июня — Международный Мемориал (Москва)
показ фильма «Аустерлиц»
7 июня — Театр «18+» (Ростов-на-Дону)
показ фильма «Аустерлиц»
лекция доктора филологических наук Ольги Джумайло (Ростов-на-Дону)
17 июня — Ельцин Центр (Екатеринбург)
показ фильма «Аустерлиц»
встреча с кинокритиком Антоном Долиным
20 июня — Сахаровский Центр (Москва)
показ фильма «Аустерлиц»
лекция Андрея Завадского (Лаборатория публичной истории)
Проект организован кинопрокатной компанией «Синедок» при генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова.
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