В Москве пройдет выставка «Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский»

Дмитрий Плавинский. 1974 © И. Пальмин

20 июня в Новом пространстве Театра наций в Москве откроется мультимедийная выставка «Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский», приуроченная к 85-летию со дня рождения Андрея Тарковского, 80-летию со дня рождения Дмитрия Плавинского и 50-летию фильма «Андрей Рублев».

«Тарковский и Плавинский никогда не встречались лично, но направления их творческих поисков во многом совпадали. Их обоих привлекала эстетика христианской иконы, как воплощения христианского мировоззрения, как путь к художественному совершенствованию, как путь к пониманию себя. Съемки фильма "Андрей Рублев" Андрея Тарковского проходили в Изборске, Суздале и Владимире, примерно в это же время Дмитрий Плавинский путешествовал по русскому Северу и работал в церкви в Изборске», — сообщают организаторы выставки.

В экспозицию «Прорыв в прошлое» куратор Полина Лобачевская включила 15 живописных полотен и офортов Дмитрия Плавинского из коллекции Музея Андрея Зверева и частных собраний, документы, фото- и видео- материалы из архивов Ирмы Рауш-Тарковской, Павла Сафонова и Михаила Ромма, предоставленные фондом «Два Андрея», а также из архивов Вадима Юсова, Саввы Ямщикова и Александра Мстиславского.

Значительная часть материалов выставки «Прорыв в прошлое» будет экспонироваться впервые.

Выставка продлится до 20 июля и будет сопровождаться кинолекторием «Два Андрея. Ближний круг» и программой «Тарковский. Пересечение параллельных», в которую войдут показы полной версии фильма «Андрей Рублев», не выходившей в прокат и документальные фильмы, посвященные творчеству Тарковского и Плавинского.

Вход на мероприятия кинолектория и кинопрограммы — бесплатный.

Выставка организована Музеем AZ (Музеем Анатолия Зверева), фондом «Два Андрея» и Новым пространством Театра наций



