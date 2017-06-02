Более 40 артистов выступят на фестивале электронной музыки в Петебурге© Present Perfect Festival 2017
С 28 по 30 июля в Музее стрит-арта в Петебурге пройдет фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect, на котором выступят более 40 музыкантов из разных стран мира.
Хедлайнеры Present Perfect Festival 2017 — пионеры немецкой электроники Atom TM и Tobias, одна из самых востребованных хаус-диджеев в мире The Black Madonna (США), сооснователь лейбла Hessle Audio диджей Ben UFO (Великобритания), а также Daniel Avery (Великобритания) и Juju & Jordash (Израиль-Нидерланды).
Вечером 28 июля фестиваль откроют выступления Present Perfect лондонского саунд-продюсера Actress, пионеров индастриал-музыки из Шеффилда Clock DVA, культового проекта одного из основоположников электро Джеральда Дональда Dopplereffekt и петербургского музыканта Flaty.
Помимо концертов организаторы Present Perfect Festival 2017 планируют серию pre-party событий и большой образовательный блок с участием представителей музыкальной индустрии из Европы и США,
Арт-программу фестиваля подготовили кураторы Музея стрит-арта, собравшие международную команду уличных художников для оформления крупнейшего музея под открытым небом в Восточной Европе.
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