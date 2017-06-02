МХАТ имени Горького поможет в патриотическом воспитании следователей

Глава Следственного комитета Российской Федерации (СК) Александр Бастрыкин и художетсвенный руководитель МХАТа имени Горького Татьяна Доронина договорились о сотрудничестве в целях патриотического воспитания и духовного развития следователей.

Об этом сообщила руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации СК Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

«Вчера во МХАТе имени Горького Александр Бастрыкин провел встречу с Татьяной Дорониной, в рамках которой они обсудили значимость культурных мероприятий в нравственном воспитании и поддержании патриотического духа сотрудников Следственного комитета», — сказала Петренко, добавив, что стороны заключили соглашение о сотрудничестве.

Она также отметила, что работа следователя требует предельной концентрации и стрессоустойчивости, «предполагая не только высокие умственные и физические, но и прежде всего психоэмоциональные нагрузки».

«Очевидно, что непрерывный труд в таком темпе рано или поздно может негативно отразиться на эффективности их работы. — продолжила Петренко. — Таким образом, по вполне объективным причинам необходимая эмоциональная разгрузка, равно как и доступ к культурным мероприятиям отчасти ограничены для сотрудников Следственного комитета».

По словам представителя СК, Доронина «выразила абсолютную солидарность с мнением Бастрыкина об исключительной значимости сотрудничества МХАТ и СК».



