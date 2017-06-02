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«Гараж» откроет летний сезон двумя выставками

News_detailed_picture© Raymond Pettibon / Музей современного искусства «Гараж»

7 июня летний сезон в Музее современного искусства «Гараж» откроется выставками Рэймонда Петтибона «Облако ложного прочтения» и «Дэвид Аджайе: форма, масса, материал».

В экспозицию «Облако ложного прочтения», подготовленную Массимилиано Джони и Гэри Каррион-Мураяри из Нового музея в Нью-Йорке, войдут более трехсот произведений Рэймонда Петтибона, в том числе фанзины и материалы из его личного архива.

Выставка «Дэвид Аджайе: форма, масса, материал» организована музеем «Гараж» совместно с Домом искусства в Мюнхене и Чикагским институтом искусств. Как сообщают организаторы, она «исследует уникальное видение архитектора, отличающегося особым вниманием к географии и культурному наследию стран, в которых он работает». В «Гараже» будет пресдставлено более 20 реализованных проектов, включая Московскую школу управления «Сколково».

Продолжит программу летнего сезона «Гаража» фестиваль японской культуры J-FEST, который пройдет 15 и 16 июля на площади Искусств перед зданием музея в Парке Горького.

В программе фестиваля лекции о японской культуре, мастер-классы по каллиграфии и чайной церемонии, икебане и бонсаю, традиционным танцам и боевым искусствам: айкидо, дзюдо, карате и ниндзюцу, кинопоказы, выступления японских артистов, блюда японской кухни, дизайн-маркет с оригинальными японскими сувенирами. Специальные гости праздника — группа японских барабанщиков ASKA-GUMI.

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