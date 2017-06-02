В России появился первый кандидат теологии

Первую в современной истории России кандидатскую диссертацию по теологии защитил декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский.

Как сообщает РИА Новости, тема диссертации — «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

Первоначально предполагалось что Хондзинский станет кандидатом наук по смежным дисциплинам — истории и философии, но в 2015 году Высшая аттестационная комиссия признала теологию научной дисциплиной, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы по этой дисциплине.

Защита проходила 1 июня в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия.

За присуждение ученой степени Хондзинскому проголосовал 21 из 22 присутствовавших членов Объединенного диссертационного совета по теологии, который возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«В советское время многие писали в стол, думая, что наступит перестройка и столько всего можно будет опубликовать, но этого не случилось. — рассказал Хондзинский. — Но я надеюсь, что здесь как раз будет не так и появятся новые кандидатские и докторские диссертации».

«Так сошлось, что в этом году исполняется 150 лет со дня кончины митрополита Филарета, и то, что первая защищенная диссертация по теологии оказалась связана именно с его именем, мне кажется очень важным и знаковым явлением, потому что он действительно был величайшим богословом России», — приводит слова Хондзинского сайт ПСТГУ.



