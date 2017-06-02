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Трансляция конференции «НЛО» и ЕУСПб о достоинстве

News_detailed_picture© «Новое литературное обозрение»

Со 2 по 4 июня COLTA.RU представляет прямую онлайн-трансляцию из Нового пространства Театра наций в Москве с международной конференции «Достоинство как историческое понятие и центральная категория нашего времени». Организаторы конференции – редакция журнала «Новое литературное обозрение» и Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Первый день (начало в 11:00 мск)

Участники конференции обсуждают понятие достоинства как историческую категорию и как болевую точку современности. Проблематизацию исторического понятия достоинства мы хотели бы рассмотреть с самых разных сторон: философской, культурологической, лингвистической (включая наследие классических языков), политической и социальной.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ





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