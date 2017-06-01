Посольство США будет транслировать лекцию Марианны Хирш© The Heyman Center for the Humanities at Columbia University
Сегодня, 1 июня, посольство США в РФ проведет прямую онлайн-трансляцию из Международного Мемориала лекции профессора Марианны Хирш «Память, контрпамять и будущее».
Трансляция начнется в 19:00 мск на странице посольства США в РФ в фейсбуке.
Традиционно музеи и мемориальные комплексы представляли официальные версии истории. Частные институты, такие как семья, напротив, практиковали то, что Марианна Хирш назвала «постпамятью» — формой передачи, основанной на образах, историях и поведении, зачастую противоречащих господствующим представлениям о прошлом. В последние годы новые музеи и мемориальные комплексы работают с разными типами постпамяти.
- Как память о прошлом, сопряженном с насилием, передается следующим поколениям?
- Какое место эти новые музеи отводят альтернативным формам памяти о прошлом?
- Как другие мемориальные практики могут мобилизовать прошлое, стремясь к открытому будущему?
Профессор Колумбийского университета, автор многих книг в сфере исследований феномена исторической травмы в обществе Марианна Хирш предлагает обсудить эти вопросы, обратившись к примерам Музея 11 сентября в Нью-Йорке и Музея истории польских евреев «Полин» в Варшаве.
Развернутые реплики — Екатерина Суверина (координатор международной издательской программы музея современного искусства «Гараж», Лаборатория публичной истории), Александра Лозинская (Международный Мемориал).
Лекция организована Международным Мемориалом совместно с Лабораторией публичной истории
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