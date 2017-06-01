 
18:43 1 июня 2017Новости
6160
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Посольство США будет транслировать лекцию Марианны Хирш

News_detailed_picture© The Heyman Center for the Humanities at Columbia University

Сегодня, 1 июня, посольство США в РФ проведет прямую онлайн-трансляцию из Международного Мемориала лекции профессора Марианны Хирш «Память, контрпамять и будущее».

Трансляция начнется в 19:00 мск на странице посольства США в РФ в фейсбуке.

Традиционно музеи и мемориальные комплексы представляли официальные версии истории. Частные институты, такие как семья, напротив, практиковали то, что Марианна Хирш назвала «постпамятью» — формой передачи, основанной на образах, историях и поведении, зачастую противоречащих господствующим представлениям о прошлом. В последние годы новые музеи и мемориальные комплексы работают с разными типами постпамяти.

  • Как память о прошлом, сопряженном с насилием, передается следующим поколениям?
  • Какое место эти новые музеи отводят альтернативным формам памяти о прошлом?
  • Как другие мемориальные практики могут мобилизовать прошлое, стремясь к открытому будущему?

Профессор Колумбийского университета, автор многих книг в сфере исследований феномена исторической травмы в обществе Марианна Хирш предлагает обсудить эти вопросы, обратившись к примерам Музея 11 сентября в Нью-Йорке и Музея истории польских евреев «Полин» в Варшаве.

Развернутые реплики — Екатерина Суверина (координатор международной издательской программы музея современного искусства «Гараж», Лаборатория публичной истории), Александра Лозинская (Международный Мемориал).

Лекция организована Международным Мемориалом совместно с Лабораторией публичной истории

Комментарии

Сегодня на сайте

Томмазо Дебенедетти: «На моей странице Шойгу писал, что Путин красив, как орел и как медведь»Общество
Томмазо Дебенедетти: «На моей странице Шойгу писал, что Путин красив, как орел и как медведь» 

Денис Куренов поговорил с известным мистификатором и критиком новых медиа, недавно «похоронившим» от имени французского министра культуры Светлану Алексиевич

1 июня 201719800
I love youColta Specials
I love you 

COLTA.RU представляет новые имена в российской фотографии. Ирина Приветская и ее документальный проект о Русском Севере и об ожидании вечной фразы

1 июня 20175610
О гомофобииОбщество
О гомофобии 

Мария Кувшинова пытается поговорить с тайными (часто и для самих себя) цивилизованными гомофобами

30 мая 2017495170