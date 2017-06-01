В четырех городах России покажут классические фильмы об Индиане Джонсе

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С 9 по 11 июня в кинотеатрах Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска компания «Иноекино» представит три классических фильма об Индиане Джонсе.

«Образ удалого археолога и искателя древностей создавался совместными усилиями Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, сценаристов франшизы Филипа Кауфмана и Лоуренса Кэздана. — сообщают организаторы показов. — Вдохновленные популярными приключенческими телесериалами 30-х — 40-х и дешевыми массовыми журналами, которые издавались на рубеже XIX — XX веков, они придумывают героя, без которого сложно представить не только приключенческое кино, но и современную культуру в целом. Университетский профессор археологии в кожаной куртке и мягкой фетровой шляпе, всегда готовый достать кнут и полететь навстречу опасности или на поиски древних сокровищ, стал иконой для зрителей всех возрастов. Три фильма с Харрисоном Фордом, мгновенно стали классикой, породили множество подражаний, в которых сюжет не останавливается ни на минуту, но всегда есть место любви и приключениям».

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (Raiders of the Lost Ark, 1981)

Режиссер: Стивен Спилберг

Авторы сюжета: Джордж Лукас, Филип Кауфман

Автор сценария: Лоуренс Кэздан

Композитор: Джон Уильямс

Оператор: Дуглас Слокомб

В ролях: Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол Фримен, Альфред Молина

«Индиана Джонс и храм судьбы» (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984)

Режиссер: Стивен Спилберг

Автор сюжета: Джордж Лукас

Автор сценария: Уиллард Хайк, Глория Кац

Композитор: Джон Уильямс

Оператор: Дуглас Слокомб

В главных ролях: Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу, Джонатан Ке Кван, Амриш Пури

«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989)

Режиссер: Стивен Спилберг

Авторы сюжета: Джордж Лукас, Менно Мейес

Авторы сценария: Джефри Боам, Том Стоппард

Композитор: Джон Уильямс

Оператор: Дуглас Слокомб

В главных ролях: Харрисон Форд, Шон Коннери, Элисон Дуди, Денхолм Эллиотт

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Формула Кино Горизонт»

Екатеринбург, кинотеатр «Колизей»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.



