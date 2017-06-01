Вручена премия «ЛибМиссия»

© Премия «ЛибМиссия»

31 мая в московском театре «Школе современной пьесы» состоялась церемония вручения публицистической премии «ЛибМиссия-2017». В специальных номинациях премию получили Леонид Гозман, Александр Архангельский, Александр Погребняк и Виктор Мазин.

Президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман награжден в специальной номинации «За мужество», историк, журналист, публицист и писатель Александр Архангельский — в специальной номинации «За новый подход к вечной теме».

Также премия вручена философам Александру Погребняку и Виктору Мазину за их книгу «Незнайка и космос капитализма».

Лауреаты в главных номинациях премии «ЛибМиссия-2017» были объявлены 15 мая.

В номинации «Публицистика» премию получила Ирина Костерина – координатор и соавтор курса курса «Гендер для чайников» COLTA.RU и Фонда имени Генриха Бёлля по гендерной проблематике.

В номинации «Аналитика» премия присуждена журналистам и создателям сайта «Агентура.ру» Андрею Солдатову и Ирине Бороган за книгу «Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас» (издательство «Альпина Паблишер», 2017).

В жюри «ЛибМиссии-2017» входили филолог, политолог, журналист и писатель Денис Драгунский (председатель), историк, журналист, публицист и писатель Александр Архангельский, профессор факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ Анна Качкаева и журналист, политолог, политгеограф, аналитик Дмитрий Орешкин.

Премия «ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 году с целью привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире.

Премия присуждается за книгу о текущем общественно-политическом процессе (номинация «Аналитика») и за крупный цикл содержательных публикаций в СМИ (номинация «Публицистика»), выпущенные в течение премиального цикла. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.



