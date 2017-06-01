«Новая газета» призывает не голосовать за своего главреда, выдвинутого на премию журнала GQ

Сегодня, 1 июня, «Новая газета» выступила с протестом против включения ее главного редактора Дмитрия Муратова в список номинантов премии «Человек года» мужского журнала GQ и призвала бойкотировать голосование за его кандидатуру на сайте издания.

Главред «Новой газеты» включен в список номинантов в категории «Автор года» с формулировкой «Весь год под руководством главного редактора "Новая газета" бесстрашно взрывала информационное поле расследованиями о нарушении прав человека на Кавказе, не давая забыть: что-то в стране не так».

«Ни "Новая газета", ни Дмитрий Муратов не имеют никакого отношения к выдвижению на премию "Человек года — 2017"», — говорится в заявлении пресс-службы «Новой газеты».

В издании также отмечают, что о выдвижении Муратова там узнали только после публикации списка номинантов, и что авторами материалов, которые имеет в виду GQ, являются журналистки «Новой газеты» Елена Милашина, Ирина Гордиенко и Елена Костюченко, а не ее главный редактор.

Кроме того, в «Новой газете» сочли «странным и некорректным <...> наличие отдельной гетто-номинации "Женщина года" (в которой, к слову, не представлено ни одной журналистки вообще)».

«В сложившейся ситуации считаем невозможным для себя принимать участие в подобном голосовании. Мы обратились к организаторам премии, редакции журнала GQ, с просьбой убрать Дмитрия Муратова из списка номинантов. В редакции ответили, что по техническим причинам это невозможно. — заявляет «Новая газета». — Остается один вариант — не голосовать за Муратова на сайте премии».



