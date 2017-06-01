Фильм Каурисмяки об ансамбле Александрова покажут на ММКФ

Кадр из фильма «Балалайка шоу» © Provisual / Sputnik

В программу 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 июня, включен отреставрированный документальный фильм финского режиссера Аки Каурисмяки «Балалайка шоу» (Total Balalaika Show, 1994), снятый на совместном концерте группы Leningrad Cowboys и ансамбля Александрова.

Об этом сегодня, 1 июня, на пресс-конференции в Москве рассказал директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник, передает ТАСС. Таким образом, добавил он, на фестивале «почтут память погибших музыкантов ансамбля».

По словам Щепотинника, среди отреставрированных картин, которые покажут на ММКФ, также будет «Зеркало» Андрея Тарковского.

В основную конкурсную программу фестиваля отобраны фильмы из Китая, Дании, Испании, Аргентины, Финляндии, Японии и других стран,а также российские картины — «Карп замороженный» Владимира Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана. Программа может быть дополнена.

Как сообщил на пресс-конференции программный директор ММКФ Кирилл Разлогов, в жюри фестиваля, полный состав которого пока неизвестен, вошли режиссер и продюсер Йорн Йохан Доннер (Финляндия), режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран) и актриса Орнелла Мути (Италия).



