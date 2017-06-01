Фильм Каурисмяки об ансамбле Александрова покажут на ММКФ

Фильм Каурисмяки об ансамбле Александрова покажут на ММКФКадр из фильма «Балалайка шоу»© Provisual / Sputnik
В программу 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 июня, включен отреставрированный документальный фильм финского режиссера Аки Каурисмяки «Балалайка шоу» (Total Balalaika Show, 1994), снятый на совместном концерте группы Leningrad Cowboys и ансамбля Александрова.
Об этом сегодня, 1 июня, на пресс-конференции в Москве рассказал директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник, передает ТАСС. Таким образом, добавил он, на фестивале «почтут память погибших музыкантов ансамбля».
По словам Щепотинника, среди отреставрированных картин, которые покажут на ММКФ, также будет «Зеркало» Андрея Тарковского.
В основную конкурсную программу фестиваля отобраны фильмы из Китая, Дании, Испании, Аргентины, Финляндии, Японии и других стран,а также российские картины — «Карп замороженный» Владимира Котта и «Купи меня» Вадима Перельмана. Программа может быть дополнена.
Как сообщил на пресс-конференции программный директор ММКФ Кирилл Разлогов, в жюри фестиваля, полный состав которого пока неизвестен, вошли режиссер и продюсер Йорн Йохан Доннер (Финляндия), режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран) и актриса Орнелла Мути (Италия).
новости
14:52Фильм Каурисмяки об ансамбле Александрова покажут на ММКФ
13:15В Казани проходит молодежная театральная лаборатория
12:48Эрмитаж покажет «Страшный суд» Тьеполо
10:57«Манеж» запускает летний кинолекторий
Вчера
18:08В России впервые пройдет кинофестиваль об истории урбанизма
17:20«Нелюбовь» выйдет в прокат по всему миру
16:01У Исаакиевского собора появился новый директор
14:55Beat Film Festival начинает показы фильмов национального конкурса
13:05Дмитрий Курляндский и МАСМ выступят на Манежной площадиВсе новости