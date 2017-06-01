В Казани проходит молодежная театральная лаборатория

© Руслан Яковлев

4 июня в Казани завершится IV Молодежной театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка». Среди событий последних трех дней премьера спектакля Всеволода Лисовского, показы эскизов спектаклей и лекция Марины Давыдовой.

Лаборатория открылась 24 мая. Ее задача — расширить представление о границах современного театра и языке сцены посредством экспансии театра на неисследованные территории города, осмысление городских пространств.

По замыслу организаторов, за 10 дней 6 команд из Москвы и Казани должны поставить 5 эскизов спектаклей и один премьерный спектакль и представить их в самых неожиданных локациях города: автобусы, заброшенные пространства, песочницы, загородные пространства.

Премьеру «Индивиды и атомарные предложения» ставит идеолог «Театра.doc», режиссер Всеволод Лисовский, команда московского художника Ксении Перетрухиной и казанского исследователя Михаила Колчина работает над документальным спектаклем-инсталляцией «Дневник Веткина» по текстам Виталия Ромашова «Дневник эпохи перестройки», московский драматург Михаил Дурненков и казанский режиссер Регина Саттарова ставят эскиз спектакля «ВРД» («Время роста деревьев»), казанские режиссеры Ангелина Мигранова и Родион Сабиров ставят эскиз спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», московский режиссер Женя Беркович с заведующим литературно-драматургической частью театра Камала Ниязом Игламовым ставит эскиз спектакля по архивным материалам театра Камала «Заман тавышларын тыңлаганда», казанский режиссер Алмаз Садриев работает над эскизом бэби-спектакля «TERRA KAZAN» для детей от полутора лет.

Кроме того, в программе лаборатории «Город АРТ-подготовка» лекция Марины Давыдовой о постдраматическом театре, читка пьесы Дмитрия Гавриша «Пустырь», творческая встреча с Виталием Ромашовым.

Лаборатория проводится фондом поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан



