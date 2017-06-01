Эрмитаж покажет «Страшный суд» Тьеполо

Джованни Батиста Тьеполо. Страшный суд. Ок. 1730–35 © Collezione Intesa Sanpaolo / © Collezione Intesa Sanpaolo / Palazzo Leoni Montanari, Vicenza

Сегодня, 1 июня, в Гербовом зале Зимнего дворца открывается выставка картины Джованни Батисты Тьеполо «Страшный суд» из Палаццо Леони Монтанари в Виченце.

Она продолжит серию выставок «Шедевры музеев мира в Эрмитаже», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

«"Страшный суд", выставленный в Эрмитаже, по-видимому, является подробно разработанным эскизом для потолка церкви или капеллы католического храма. Однако точное его предназначение до сих пор не установлено. — говорится в описании выставки на сайте Эрмитажа. — Необычной кажется высокая степень законченности данного "Страшного суда", в то время как большинство эскизов Тьеполо исполнены в беглой манере и более похожи на наброски. Поэтому возникло предположение, что картина могла предназначаться как некий образец для одного из учеников мастера».

«Иконографию страшного суда, избранную художником, можно считать вполне традиционной. В центре картины представлен сидящий на облаке Иисус Христос, чья правая рука поднята в жесте благословения. Его окружают летящие ангелы с музыкальными инструментами, которые трубят, возвещая о конце света, а также ангелы с орудиями страстей. Нижняя часть композиции погружена в тень. Слева изображено воскрешение праведников, которых принимают ангелы. Справа, на фоне темного облака — грешники, обреченные на страдания. Хотя все детали картины подробно выписаны, она написана легко и свободно, что характерно для Тьеполо».

Выставка продлится до 16 июня.



