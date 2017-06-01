«Манеж» запускает летний кинолекторий

© МВО «Манеж»

С 7 июня по 30 августа по средам Музейно-выставочное объединение «Манеж» совместно с Киностудией Горького организует в Москве лекторий в рамках «Лаборатории PROкино».

Лекции и мастер-классы, посвященные различным аспектам кинопроизводства, будут вести преподаватели ведущих киношкол Москвы, таких как Всероссийский государственный институт кинематографии имени имени С.А. Герасимова (ВГИК), Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР), Московская школа нового кино (МШНК) и Институт кино и телевидения (ГИТР).

Первые две лекции прочитают режиссер и сценарист, теоретик литературы и кино, художественный руководитель МШНК Дмитрий Мамулия (7 июня, «Видимое и невидимое (фигуры зрения)») и историк и теоретик искусства и культуры, философ, киновед и филолог Михаил Ямпольский (14 июня, «Кино: между банальным и неожиданным»).

Также в работе лектория примут участие Артур Аристакисян, Ситора Алиева, Алишер Хамидходжаев, Сергей Мирошниченко, Юрий Быков и другие представители киноиндустрии.

Всего в программе лектория 12 занятий, они будут проходить по средам в Гостином дворе (ул. Ильинка, д. 4, ауд. 271). Сведения о порядке предварительной регистрации, необходимой для посещения лектория, приводятся на сайте МВО «Манеж».



