Открывается последний сезон «Remote Moscow»

© Remote Moscow

С 1 июня по 30 сентября в Москве пройдет заключительный, третий сезон спектакля-прогулки «Remote Moscow» театральной компании Rimini Protokoll (Германия-Швейцария).

«Remote Moscow» создают режиссер, автор концепции и сценария Штефан Кэги, второй режиссер Йорг Карренбауэр, саунд-дизайнер Николас Ниике и драматурги Юлиана Меннель и Алеша Бегрич.

Аудиопроменад «Remote Moscow» проводится с весны 2015 года. Его зрители-участники надевают наушники и отправляются в путешествие по городу, следуя указаниям виртуального гида. События спектакля разворачиваются в реальности: декорации — улицы, актеры — случайные прохожие, а реквизит — всё, что окружает путешественников.

В 2016 году «Remote Moscow» был признан театральными критиками одним из лучших экспериментальных проектов, был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент».

«Третий сезон "Remote Moscow" станет заключительным. Мы уже сыграли 400 туров вместо 200 запланированных, 20 000 зрителей стали участниками спектакля. Финальные показы — последняя возможность пережить этот опыт для тех, кто пропустил "Remote" в прошлом сезоне. А поклонников спектакля ждет сюрприз — мы приготовили новый фантастический финал!», — говорит продюсер проекта Федор Елютин.

«Remote Moscow» – часть международного проекта театральной компании Rimini Protokoll «Remote X», участниками которого были крупнейшие города мира, в том числе Берлин, Вена, Лиссабон, Бангалор и Сан-Паулу. Первым российским городом, принявшим проект, стал Петербург.



