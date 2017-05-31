Вручена балетная премия Benois de la danse

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30 мая на Исторической сцене Большого театра состоялась 25-я церемония вручения международной балетной премии Benois de la danse. Лауреатами премии стали представители балетных сцен России, Франции и Уругвая.

Как сообщает ТАСС, в номинации «Хореограф» награжден Кристал Пайт за постановку «Канон сезонов» Балета Парижской национальной оперы.

В номинации «Танцовщица» лауреатами Benois de la danse стали Людмила Пальеро (Балет Парижской национальной оперы) и Мария Риккето (Национальный балет Уругвая), в номинации «Танцовщик» — Денис Родькин (Большого театра ) и Уго Маршан (Балет Парижской национальной оперы).

Балерина и актриса Марсия Хайде получила приз в почетной номинации «За жизнь в искусстве».

В связи с юбилеем приза в этом году в жюри под председательстом Юрия Григоровича вошли только лауреаты Benois de la danse разных лет: художественный руководитель Национального балета Уругвая Хулио Бокка, прима Большого театра Светлана Захарова, художественный руководитель Венского государственного балета Манюэль Легри, художественный руководитель Национального балета Кореи Сю Джин Кан, художественный руководитель Вашингтонского балета Джули Кент, экс-директор балета Парижской национальной оперы и художественный руководитель Биеннале танца в Канне Брижит Лефевр, хореограф Йорма Эло.

Сегодня, 31 мая, на Исторической сцене пройдет гала-концерт «Звезды Бенуа де ла данс — лауреаты за четверть века». В исполнении лучших танцовщиков мира будет представлена хореография Ролана Пети, Мориса Бежара, Ханса ван Манена, Матса Эка, Уильяма Форсайта, Начо Дуато, Уэйна МакГрегора, Каролин Карлсон и других известных хореографов. Также будут показаны сочинения, созданные лауреатами Benois de la danse специально к юбилею.

Весь сбор от гала-концерта будет передан наиболее нуждающимся ветеранам балета танцевальных коллективов Москвы.



