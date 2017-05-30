Объявлены лауреаты «Инновации»Вера Мартынова. Междисциплинарный проект «Новое пространство»© Премия Инновация 2017
Стали известны обладатели государственной премии в области современного искусства «Инновация» 2017 года.
На сайте премии опубликован список лауреатов в семи номинациях:
Номинация «Проект года»
- «Новое пространство». Междисциплинарный проект: серия показов в здании, переданном в управление Государственному театру наций. Куратор Вера Мартынова. Государственный театр наций, Москва. 2016
Номинация «Художник года»
- Леонид Тишков. «Взгляни на дом свой». Выставка. Выставочный зал «Арсенал» Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Нижний Новгород. 22.12.2016 – 26.02.2017
Номинация «Куратор года»
- Александр Буренков. «Плановое устаревание». Выставка. Параллельная программа V Московской международной биеннале молодого искусства. Body-digital фитнес / miltronic club, Москва. 09.07.2016 — 10.08.2016
Номинация «Новая генерация»
- Кирилл Глущенко. «Прекрасен облик наших будней». Отчетная выставка издательства «Глущенкоиздат». Бывшее фабричное здание на Полковой улице, Москва. 29.04.2016 – 03.07.2016
Номинация «Региональный проект»
- «Море возможностей». Исследовательский и выставочный проект, посвященный истории Пермской художественной галереи. Кураторы Владимир Берсенев и Марина Пугина. Пермь. Сентябрь 2015 — октябрь 2016
Номинация «Образовательный проект»
- «Музыка для всех». Инклюзивный проект. Куратор Анастасия Толстая. Фонд «ПРО АРТЕ», СПбГБУ «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению» и Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих. Январь — сентябрь 2016
Номинация «Книга года»
- Андрей Кузькин. «Право на жизнь» М.: ММСИ, при поддержке фонда «Русский художественный мир», 2016
В жюри премии «Инновация-2017» входили заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, куратор фонда Франсуа Пино Каролин Буржуа (Франция), директор Государственного музея изобразительных искусства имени А.С. Пушкина Марина Лошак, директор фонда V-A-C Тереза Мавика и заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
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