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Объявлены лауреаты «Инновации»

News_detailed_pictureВера Мартынова. Междисциплинарный проект «Новое пространство»© Премия Инновация 2017

Стали известны обладатели государственной премии в области современного искусства «Инновация» 2017 года.

На сайте премии опубликован список лауреатов в семи номинациях:

Номинация «Проект года»

  • «Новое пространство». Междисциплинарный проект: серия показов в здании, переданном в управление Государственному театру наций. Куратор Вера Мартынова. Государственный театр наций, Москва. 2016

Номинация «Художник года»

  • Леонид Тишков. «Взгляни на дом свой». Выставка. Выставочный зал «Арсенал» Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Нижний Новгород. 22.12.2016 – 26.02.2017

Номинация «Куратор года»

  • Александр Буренков. «Плановое устаревание». Выставка. Параллельная программа V Московской международной биеннале молодого искусства. Body-digital фитнес / miltronic club, Москва. 09.07.2016 — 10.08.2016

Номинация «Новая генерация»

  • Кирилл Глущенко. «Прекрасен облик наших будней». Отчетная выставка издательства «Глущенкоиздат». Бывшее фабричное здание на Полковой улице, Москва. 29.04.2016 – 03.07.2016

Номинация «Региональный проект»

  • «Море возможностей». Исследовательский и выставочный проект, посвященный истории Пермской художественной галереи. Кураторы Владимир Берсенев и Марина Пугина. Пермь. Сентябрь 2015 — октябрь 2016

Номинация «Образовательный проект»

  • «Музыка для всех». Инклюзивный проект. Куратор Анастасия Толстая. Фонд «ПРО АРТЕ», СПбГБУ «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению» и Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих. Январь — сентябрь 2016

Номинация «Книга года»

  • Андрей Кузькин. «Право на жизнь» М.: ММСИ, при поддержке фонда «Русский художественный мир», 2016

В жюри премии «Инновация-2017» входили заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский, куратор фонда Франсуа Пино Каролин Буржуа (Франция), директор Государственного музея изобразительных искусства имени А.С. Пушкина Марина Лошак, директор фонда V-A-C Тереза Мавика и заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.

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