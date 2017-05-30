Выставка Евгения Гранильщикова откроется на «Винзаводе»© Евгений Гранильщиков / ЦСИ «Винзавод»
С 7 июня по 16 июля в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве лауреат премии Кандинского видеохудожник Евгений Гранильщиков представит мультимедийную инсталляцию «Последняя песня вечера» о своем поколении, любви и политике.
Как сообщает пресс-служба ЦСИ «Винзавод», на выставке «Последняя песня вечера» (куратор — Анна Зайцева) будет показана одноименная видеоинсталляция и другие работы, включая короткометражный фильм «В предрассветный час наши сны становятся ярче», фотографии и графику, сделанные за последний год. Каждая работа так или иначе касается темы любви и взаимопонимания на фоне напряжения, создаваемого новостным потоком.
Ключевая работа выставки — двухканальный фильм «Последняя песня вечера», первоначально задуманный как экспериментальный сериал.
Сам автор определяет жанр фильма как «документация перформанса, затянувшегося на полтора года». Для реализации этого проекта Евгений Гранильщиков пригласил своих близких друзей. Каждый день герои начинают с просмотра новостей и обсуждения того, что происходит в прямом эфире.
Выставка «Последняя песня вечера» станет третьей в цикле «Прощание с вечной молодостью» — центрального проекта юбилейной программы ЦСИ «Винзавод», включающего 12 выставок представителей нового поколения в современном российском искусстве. До 24 июня на «Винзаводе» проходит вторая выставка цикла — «Городская сауна» проекта «Лаборатория городской фауны».
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