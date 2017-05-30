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Московский памятник жертвам репрессий будет готов через два месяца

News_detailed_pictureПредварительная визуализация монумента «Стена скорби»© Фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий»

До окончания работ по возведению мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» в Москве осталось два месяца. На изготовление памятника уйдет более 80 тонн бронзы.

Об этом сегодня, 30 мая, сообщил его автор, скульптор Георгий Франгулян, передает «Интерфакс».

«Отлито три четверти всего объема, собрано две трети, даже чуть больше, окончательные десять метров собираются. После этого, наверное, это займет еще месяца два», — сказал скульптор.

По словам директора Фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий» Романа Романова, сбор средств на памятник идет по плану, мемориал будет открыт, как и планировалось, 30 октября 2017 года, в День памяти жертв политических репрессий.

Романов добавил, что открытие памятников жертвам политических репрессий в будущем планируется и в других городах России, самый большой мемориал появится в Екатеринбурге — там будет возведен памятник «Маска скорби» по проекту Эрнста Неизвестного. Запросы на возведение мемориалов в фонд поступали из Якутии, Пензы и Магадана, где также планируется строительство музея.

Указ о возведении в Москве мемориала жертвам политических репрессий в 2015 году подписал президент Владимир Путин. Мемориал «Стена скорби» — двусторонний горельеф 6 м в высоту и 35 м в длину, составленный из 600 бронзовых фигур, — установят на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садово-Спасской улицы. Общая стоимость возведения памятника составит 460 млн рублей, правительство города выделило 300 млн.

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