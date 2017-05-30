Фильмы Каннского фестиваля покажут в Москве

Кадр из фильма «Внутри Льюина Дэвиса» © CBS Films

Сегодня, 30 мая, предпремьерным показом картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь» в московском кинотеатре «Балтика» открывается фестиваль фильмов из программы Каннского фестиваля, организованный порталом «КиноПоиск».

«Нелюбовь», на днях получившая в Каннах приз жюри, выходит в российский прокат 1 июня.

Кроме того, в расписании фестиваля «КиноПоиск показывает» еще 19 фильмов-участников Каннского фестиваля последних лет, выбранных редакцией «КиноПоиска».

Среди них «Жизнь Адель» (La vie d'Adèle — Chapitres 1 et 2, 2013, «Золотая пальмовая ветвь») Абделатифа Кешиша, «Тони Эрдманн» (Toni Erdmann, 2016, приз FIPRESCI) Марен Аде, «Неоновый демон» (The Neon Demon, 2016) Николаса Виндинга Рефна, «Это всего лишь конец света» (Juste la fin du monde, 2016, Гран-при жюри) Ксавье Долана, «Внутри Льюина Дэвиса» (Inside Llewyn Davis, Гран-при жюри) Итана и Джоэла Коэнов.

«Наш фестиваль — это возможность посмотреть на большом экране признанные фильмы, которых уже нет в прокате. Причем за небольшие для Москвы деньги — билеты будут стоить от 200 до 300 рублей», — говорит руководитель «КиноПоиска» Александр Кочубей.











