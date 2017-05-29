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Объявлен короткий список «Большой книги»

News_detailed_picture© «Большая книга»

Сегодня, 29 мая, на пресс-конференции в Москве были названы финалисты национальной литературной премии «Большая книга».

«В этом сезоне нет литературных старцев, которые год из года претендуют на вершины литературной иерархии», — приводит ТАСС комментарий председателя экспертного совета премии Михаила Бутова.

Короткий список «Большой книги — 2017»:

  • Михаил Гиголашвили — «Тайный год»;
  • Лев Данилкин — «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»;
  • Шамиль Идиатуллин — «Город Брежнев»;
  • Игорь Малышев — «Номах»;
  • Виктор Пелевин — «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»;
  • Андрей Рубанов — «Патриот»;
  • Алексей Сальников — «Петровы в гриппе и вокруг него»;
  • Сергей Самсонов — «Соколиный рубеж»;
  • Алексей Слаповский — «Неизвестность»;
  • Сергей Шаргунов — «Катаев: "Погоня за вечной весной"».

Объявление лауреатов премии назначено на 30 ноября.

В этом году денежное содержание главного приза составляет 3 млн рублей, второго — 1,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.

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