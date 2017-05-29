Объявлен короткий список «Большой книги»

Сегодня, 29 мая, на пресс-конференции в Москве были названы финалисты национальной литературной премии «Большая книга».

«В этом сезоне нет литературных старцев, которые год из года претендуют на вершины литературной иерархии», — приводит ТАСС комментарий председателя экспертного совета премии Михаила Бутова.

Короткий список «Большой книги — 2017»:

Михаил Гиголашвили — «Тайный год»;

Лев Данилкин — «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»;

Шамиль Идиатуллин — «Город Брежнев»;

Игорь Малышев — «Номах»;

Виктор Пелевин — «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»;

Андрей Рубанов — «Патриот»;

Алексей Сальников — «Петровы в гриппе и вокруг него»;

Сергей Самсонов — «Соколиный рубеж»;

Алексей Слаповский — «Неизвестность»;

Сергей Шаргунов — «Катаев: "Погоня за вечной весной"».

Объявление лауреатов премии назначено на 30 ноября.

В этом году денежное содержание главного приза составляет 3 млн рублей, второго — 1,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.



