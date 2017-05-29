Объявлен короткий список «Большой книги»© «Большая книга»
Сегодня, 29 мая, на пресс-конференции в Москве были названы финалисты национальной литературной премии «Большая книга».
«В этом сезоне нет литературных старцев, которые год из года претендуют на вершины литературной иерархии», — приводит ТАСС комментарий председателя экспертного совета премии Михаила Бутова.
Короткий список «Большой книги — 2017»:
- Михаил Гиголашвили — «Тайный год»;
- Лев Данилкин — «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»;
- Шамиль Идиатуллин — «Город Брежнев»;
- Игорь Малышев — «Номах»;
- Виктор Пелевин — «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»;
- Андрей Рубанов — «Патриот»;
- Алексей Сальников — «Петровы в гриппе и вокруг него»;
- Сергей Самсонов — «Соколиный рубеж»;
- Алексей Слаповский — «Неизвестность»;
- Сергей Шаргунов — «Катаев: "Погоня за вечной весной"».
Объявление лауреатов премии назначено на 30 ноября.
В этом году денежное содержание главного приза составляет 3 млн рублей, второго — 1,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.
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