Музей Москвы принимает фестиваль культур «Памир-Москва»© Памир-Москва. Фестиваль культур / Facebook
4 июня в Музее Москвы пройдет «Памир-Москва. Фестиваль культур». Он впервые объединит аудиторию московских городских событий с сообществами, современная культура которых не всегда известна за пределами диаспор.
Организаторы фестиваля — Музей Москвы, Региональная общественная организация НУР, музыкальная группа «Аркадий Коц», команда Cineminers и Фонд Розы Люксембург.
В программе концерт и jam session музыкантов из Таджикистана и России, строительство традиционного памирского дома в натуральную величину, показ фильма «Песни Абдула», лекции и поэтические чтения, круглый стол с учеными-специалистами по миграции, выставки современных художников, совместные эксперименты таджикистанских и российских поваров, театрализованная памирская свадьба с пловом и танцами, книги, игры, детские мастерские и многое другое.
«Взаимодействие в разных формах, заложенное в программе фестиваля, мы считаем принципиальным для развития тех ценностей — уважение, солидарность, взаимопомощь, взаимопроникновение традиций и культур — без которых невозможна свободная и достойная жизнь в современном мегаполисе», — пишут организаторы фестиваля на его странице в фейсбуке.
«Мы хотим представить как достижения традиционной памирской культуры Таджикистана, так и актуальную работу с темой миграции, а главное — результаты совместного творчества и рефлексии. Наша общая задача — преодоление стереотипов, навязываемых националистами и консерваторами, и открытый разговор об условиях равноправного существования и труда в России».
На фестивале запланированы лекции и дискуссии по этим вопросам, представители Конфедерации труда России проведут мастер-класс о трудовых правах.
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